مركز الملك سلمان يواصل مساعداته الغذائية شمال غزة

بيروت – واس

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع السلال الغذائية على الأسر المتضررة في شمال القطاع لليوم الثالث على التوالي، بالتعاون مع المركز السعودي للثقافة والتراث، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، التي أطلقها المركز بتوجيهات كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظهما الله.

وتتضمن السلال الغذائية الموزعة مجموعة من السلع، التي تلبّي الاحتياجات الغذائية الأساسية للأسر؛ حيث يواجه شمال القطاع تحديات إنسانية كبيرة في ظل الظروف الراهنة، ما يجعل هذه المساعدات ضرورية لدعم صمود الأسر ومواجهة تحديات الحياة اليومية، خاصة في ظل استمرار الحرب على القطاع، وإغلاق المعابر الحدودية.

من جهة ثانية، وصلت إلى مطار رفيق الحريري الدولي في مدينة بيروت بالجمهورية اللبنانية أمس، الطائرة الإغاثية السعودية الـ 21 التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وتتضمن حمولة الطائرة مساعدات إغاثية متنوعة؛ تشتمل على مواد غذائية وطبية وإيوائية.

يأتي ذلك انطلاقًا من الدور الإنساني الرائد، وتجسيدًا للقيم النبيلة والمبادئ الثابتة للمملكة العربية السعودية، ممثلة بذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة بالوقوف مع الدول والشعوب المحتاجة لمواجهة كافة الأزمات والصعوبات التي تمر بها.