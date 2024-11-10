ديوان المظالم يحصل على شهادة الآيزو في نظام إدارة الابتكار

الرياض : البلاد

حصل ديوان المظالم على شهادة الآيزو في نظام إدارة الابتكار (ISO 56002) في خطوة مهمة تمثل التزام ديوان المظالم ومرافقه بتطبيق الإجراءات الفعّالة وفق أحدث الأساليب الدولية في تحقيق قيم مشاريع الابتكار لخدمة العمل وتطوير أدائه وأدواته.

وتضمنت الشهادة الدولية التي استلمها ديوان المظالم الإشادة بمعايير وأطر تكييف وتوجيه وتعزيز قدرات كوادره الابتكارية مع الطبيعة الخاصة لأعماله القضائية وما لها من خصوصية، حيث يولي ديوان المظالم الأهمية العالية للابتكار فيما يقدمه من خدمات وما يعمل عليه من نظم لما في ذلك من تميز للقطاع وتحسين لأعماله وتعزيز للثقة مع المستفيدين منه.

وكان ديوان المظالم قد حصل على اعتمادات الآيزو الدولية في جودة واستمرارية الأعمال القضائية، وكذلك في أمن المعلومات وإدارة المخاطر نظير ما يلتزم به من إجراءات وضوابط إدارية لتسلسل أعماله، ويسهم تطبيق هذه الإجراءات في تحسين وتنظيم وجودة الأعمال ودقتها، إضافة إلى استدامة الإنجاز.