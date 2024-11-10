الإقتصاد

حساب المواطن: 3.4 مليارات ريال لمستفيدي دفعة شهر نوفمبر

صحيفة البلادaccess_time9 / جُمادى اﻷولى / 1446 هـ      10 نوفمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

 أودع برنامج حساب المواطن اليوم 3.4 مليارات ريال مخصص دعم شهر نوفمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الرابعة والثمانين 10.7 ملايين مستفيد وتابع.

 وأفاد مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته 222 مليار ريال منها 2.6 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، وموضحًا بأن 74% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1476 ريالًا.

 وأشار الهاجري أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج في هذه الدفعة أكثر من 2.1 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 75%، وبلغ عدد التابعين 7.8 ملايين مستفيد.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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