توفير 1800 غرفة فندقية في جدة التاريخية

البلاد ــ جدة

كشف الرئيس التنفيذي لشركة “تطوير البلد” المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة جميل غزناوي اليوم، أن الشركة تستهدف توفير 1800 غرفة فندقية، وأكثر من 9 آلاف وحدة سكنية، وما يزيد عن مليون متر مربع من مساحات محال التجزئة والمكاتب في مدينة جدة من خلال إتمام عدة مشروعات.

وأضاف على هامش معرض السفر العالمي بمدينة لندن، أن الشركة هي المطور الرئيسي لمنطقة جدة التاريخية، موضحًا أن أعمالها تتنوع بين تطوير وإعادة بناء وإدارة وتشغيل مبانٍ فندقية وسكنية ومكتبية وأسواق تجزئة.

وأوضح “غزناوي”، أن “تطوير البلد” تجهز البنية التحتية بهدف جذب مستثمرين ومشغلين محليين ودوليين لمشاريعها في مدينة جدة، مشيرًا إلى أن مسؤولية الشركة تشمل الترميم وإعادة التأهيل للمباني، وتصميم وتطوير الأراضي وإدارة وتشغيل الأصول بما فيها التي سيتم تحويلها إلى فنادق تاريخية. وأشار إلى أن أهداف التطوير تتضمن تنمية الحراك الاقتصادي، وتوفير أجواء تساعد على العمل والترفيه، مما يسهم في توفير وظائف وفي زيادة أعداد الزائرين، ضمن رؤية المملكة 2030، منوهًا بأن جدة تضم 5 أسواق تاريخية وأكثر من 600 مبنى تاريخي، و36 مسجدًا تاريخيًا.