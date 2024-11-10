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تحت رعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود.. استضافة المؤتمر الدولي لأكاديميات الشرطة وندوة المجتمع والأمن

صحيفة البلادaccess_time9 / جُمادى اﻷولى / 1446 هـ      10 نوفمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – الرياض

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، تستضيف كلية الملك فهد الأمنية فعاليات المؤتمر الـ (13) للاتحاد الدولي لأكاديميات الشرطة، بعنوان” الذكاء الاصطناعي في العمل الشرطي”، وندوة المجتمع والأمن في دورتها الـ (9) تحت عنوان” تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال الأمني”، خلال الفترة من 11 حتى 13 نوفمبر الحالي، وذلك بفندق الإنتركونتيننتال في مدينة الرياض، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين.

وطبقا لـ “واس” ، تناقش ندوة المجتمع والأمن تعزيز حوكمة الذكاء الاصطناعي في المجال الأمني والتحديات المصاحبة، والذكاء الاصطناعي في إدارة الخدمات الأمنية والمراقبة والسلامة، والتطبيقات الأمنية لنماذج الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني القائم على الذكاء الاصطناعي.

ويستعرض المعرض المصاحب للمؤتمر والندوة، الحلول المتقدمة والتجهيزات المعززة بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الأمنية، بمشاركة قطاعات أمنية وجهات أكاديمية وبحثية متخصصة.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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