تجسد نهج المملكة المستقبلي في مجال السياحة.. إطلاق النسخة التجريبية من «المرشدة الذكية»

البلاد – الرياض

أطلقت الهيئة السعودية للسياحة النسخة التجريبية من” سارة”؛ المرشدة الذكية للسياحة السعودية، التي لفتت الأنظار بمعلوماتها الثرية وقصصها الشيقة عن الوجهات والمواقع والتجارب السياحية، أثناء تفاعلها مع زوار جناح “روح السعودية”؛ وذلك ضمن مشاركتها في فعاليات معرض سوق السفر العالمي WTM، الذي اختتم مؤخرًا في لندن.

وجسدت “سارة” نهج المملكة المستقبلي في مجال السياحة الذكية، عبر توظيف أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، التي تتيح لها استقبال الأسئلة وفهم المتطلبات، وإدراك الاحتياجات وتقديم المعلومات والاقتراحات، والتفاعل والاسترسال في الحديث بطلاقة وسلاسة وواقعية.

ويتم تقديم “سارة” على أنها فتاة سعودية، محبة لوطنها، وشغوفة بالسفر، وقد حظيت باستكشاف الوجهات السياحية الفريدة، والتعرف على المعالم التاريخية والمواقع الأثرية، ولها اطلاع واسع على التنوع الثقافي حول المملكة، والفعاليات النوعية والعالمية، وكل ما يحتاجه المسافر من معلومات.

تأتي هذه المبادرة في إطار اهتمام الهيئة السعودية للسياحة بالسياحة الرقمية عبر مواكبة التقدم في مجال الذكاء الاصطناعي، وتوظيف أحدث التقنيات؛ من أجل جذب السياح من جميع أنحاء العالم، إضافة لتطوير وتحسين وإثراء تجربة السياح.