الرياضة بجوائز 27.5 مليون ريال.. “الرياض” تحتضن الجولة النهائية من جولات الجياد العربية

الرياض- هاني البشر

تستضيف الرياض الجولة النهائية من جولات الجياد العربية (GCAT)، التي ينظمها الاتحاد السعودي للفروسية، بعد أن انطلقت من الدوحة في فبراير الماضي مروراً بـ 5 مدن أوروبية وخليجية. وستقام المنافسات خلال الفترة من 13 الى 16 نوفمبر 2024 حيث تم إنشاء ميدان بمواصفات عالمية مقابل مركز الملك عبد الله المالي ” KAFD ” بجوائز مالية مجموعها 27.5 مليون ريال. وستشارك في البطولة أرقى مرابط الخيل العربية الأصيلة على مستوى العالم، حيث ستكون الرياض مسرحاً لمنافسة قوية لتحقيق لقب بطل جولة الرياض وبطل جميع الجولات. تأتي هذه الاستضافة بهدف الإرتقاء بمستوى عروض الخيل العربية إلى آفاق جديدة، وصناعة حدث تنافسي على مستوى عالٍ والالتقاء بمختلف الثقافات، وتوفير فرص تنافسية، وتشجيع الإستثمار في هذا القطاع. كما ستشهد البطولة اقامة فعاليات وعروض مختلفة في قرية الفعاليات المصاحبة من ضمنها عروض الدرونز والحفل الختامي المبهر إضافة لوجود منطقة مطاعم وجلسات عائلية مزودة بكامل الخدمات العامة. من جهته، أكّد سمو الأمير عبد الله بن فهد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للفروسية، أن دعم القيادة الرشيدة أسهم في أن تكون المملكة موطناً لإستضافة أفضل منافسات الفروسية وأقوى البطولات العالمية، وقال “نعتز في الاتحاد السعودي للفروسية بتنظيم الجولة الختامية من جولات الجياد العربية التي تعد من أهم البطولات في جمال الخيل العربية الأصيلة”. مشيراً إلى أن هذه الاستضافة تأتي بعد النجاحات الكبيرة التي تحققت في الفترة الماضية حيث نجح اتحاد الفروسية في استضافة أكبر البطولات ومنها كأس العالم لقفز الحواجز والترويض والذي احتضنته الرياض ابريل الماضي لأول مره بالشرق الأوسط.

وأضاف سموه “نتطلع لمنافسة قوية بين أبرز ملاك الخيل العربية الأصيلة وسنعمل على تحقيق كافة المستهدفات التي وضعت من أجل هذه الاستضافة”. الجدير بالذكر أن الاتحاد السعودي للفروسية نجح خلال الفترة الماضية في استضافة وتنظيم العديد من البطولات الكبرى، أبرزها: كأس العالم لقفز الحواجز والترويض 2024 لأوّل مرة في الشرق الأوسط،وبطولة لونجين العالمية لقفز الحواجز، والنسخة الأولى من كأس العالم للرماية من على ظهر الخيل في محافظة العلا.