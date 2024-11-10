انطلاق التمرين السعودي المصري«السهم الثاقب 2024»

الرياض- واس

تشارك وحدات من أفرع القوات المسلحة في التمرين السعودي المصري المشترك« السهم الثاقب 2024» الذي يُنفذ في جمهورية مصر العربية خلال الفترة من 09 – 21 نوفمبر الجاري.

وأكد رئيس هيئة تدريب وتطوير القوات المسلحة اللواء الركن عادل بن محمد البلوي، أن هذه المشاركة تأتي ضمن التوجيه التدريبي للقوات المسلحة للفترة التدريبية (1446هـ-1447هـ)، للتمارين المشتركة والمختلطة داخل المملكة وخارجها، وذلك لتطوير التدريب وتأهيل منسوبي القوات المسلحة، واكتساب المهارات التدريبية.

وأضاف أن القوات المسلحة ممثلة في القوات البرية، والقوات البحرية، والقوات الجوية، وقوات الدفاع الجوي تشارك في التمرين بقوات فعلية. وأشار إلى أن التمرين السعودي المصري المشترك «السهم الثاقب 2024» يهدف إلى تعزيز التعاون العسكري بين القوات المسلحة للبلدين، وتطوير العمل المشترك، وتحقيق المواءمة العملياتية بين القوات المسلحة السعودية والمصرية.

وكانت وحدات القوات المسلحة السعودية المشاركة في التمرين قد وصلت أمس إلى مدينة سفاجا في جمهورية مصر العربية، للمشاركة في التمرين.