انطلاق أعمال منتدى المدينة للصناعة والمحتوى المحلي في نسخته الثانية غدًا

المدينة المنورة : البلاد

تنطلق غدًا أعمال منتدى المدينة للصناعة والمحتوى المحلي في نسخته الثانية، الذي تنظمه غرفة المدينة المنورة بمقرها الرئيسي ، بمشاركة واسعة من كبار خبراء الصناعة والمحتوى المحلي.

ويسعى المنتدى – الذي تستمر فعالياته على مدى يومين – هذا العام إلى تعزيز تنافسية ومكانة السلع والخدمات المنتجة في منطقة المدينة المنورة، وتطوير إستراتيجيات فعالة لتطبيق مفاهيم المحتوى المحلي في مواجهة التحديات الاقتصادية والصناعية الراهنة.

ويدور المنتدى حول 3 محاور، يتصدرها المحور التشريعي والتشغيلي والتمويلي، كما يشهد جلسات حوارية ذات عناوين متباينة يقدمها ذوو الاختصاص، وورش عمل مثرية، إضافة لمعرض مصاحب بأكثر من 20 جناحًا لعرض المنتجات.

ويجمع المنتدى نخبة من المتخصصين في مجالات الصناعة والتجارة والاقتصاد، الذين يشاركون في مناقشات عميقة حول التحديات التي تواجه القطاعات الصناعية في المنطقة، إضافة إلى استعراض أبرز سبل تطبيق مفاهيم المحتوى المحلي لدعم الإنتاج المحلي وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.

ويعد المنتدى فرصة لبحث الحلول المستدامة لتعزيز الإنتاج المحلي في المنطقة عبر تحفيز الصناعات الواعدة، وتوطين الصناعات المحلية، خاصة في ظل رؤية المملكة 2030، التي تركز على تنويع الاقتصاد الوطني وزيادة إسهام القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي.