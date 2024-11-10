الوفد السعودي للهوكي يشارك في الجمعية العمومية للاتحادين الآسيوي والدولي للهوكي

الرياض – هاني البشر

شارك وفد الاتحاد السعودي للهوكي ممثلاً للمملكة العربية السعودية في الجمعية العمومية للاتحادين الآسيوي والدولي للهوكي، التي أقيمت في مسقط من 7 إلى 9 نوفمبر 2024 حيث ترأس الوفد المهندس محمد المنديل رئيس مجلس الإدارة، ورافقه الأستاذ أحمد الجعيدان نائب الرئيس، والأستاذة رهام العجروش عضو مجلس الإدارة.

يتزامن هذا المؤتمر مع مرور 100 عام على تأسيس الاتحاد الدولي، حيث تم توزيع عدة جوائز تكريمية، وقد أجرى الوفد لقاء مع طيب إكرام رئيس الاتحاد الدولي للهوكي، والدكتور مروان الجمعة رئيس الاتحاد العماني للهوكي، والأستاذة ردينة الحجري عضو مجلس إدارة الإتحاد العماني، وعدة رؤساء من الاتحادات الدولية الاخرى. ناقش الوفد السعودي مع نظرائه أبرز القضايا المتعلقة بلعبة الهوكي، وذلك بالتزامن مع اجتماع كونغرس الاتحادين الآسيوي والدولي، وفي زيارة خاصة اطلع وفد الإتحاد السعودي للهوكي على آخر تجهيزات الملاعب التابعة للاتحاد العماني للهوكي، حيث جرى استعراض أعمال تجهيزات الملاعب والتطويرات الحديثة للبنية التحتية التي شملت أرضية الملاعب والمرافق التابعة لها.

وفي إطار تعزيز التعاون بين الاتحادين السعودي والعماني ودعم جهود تطوير البنية التحتية للعبة الهوكي على مستوى المنطقة، حضر أعضاء الوفد السعودي إحدى المنافسات الخاصة بلعبة الهوكي للسيدات في عمان، حيث اطلعوا على عدة جوانب تتعلق بتطوير اللعبة.