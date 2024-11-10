الرياضة العلا تستضيف كأسي الأولمبية السعودية والشباب والناشئين للقدرة والتحمل

البلاد- جدة تستضيف محافظة العلا السبت المقبل كأسي اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية والشباب والناشئين للقدرة والتحمل بمشاركة أكثر من٢٠٠ فارس وفارسة من ١٢ دولة حول العالم . يأتي السباق بتنظيم من الهيئة الملكية لمحافظة العلا بالشراكة مع الاتحاد السعودي للفروسية على ميادين قرية الفرسان الدولية، وحددتاللجنة المنظمة اليوم الجمعة موعداً للفحص البيطري على الخيول المشاركة فيما ستكون انطلاقة السباق صباح السبت. ويقام السباقان الرئيسان على مسافة ١٠٠ كم، فيما يرافقهما عدد من السباقات المصاحبة؛ منها سباق دولي نجمتين على مسافة ١٢٠ كم، وسباق دولي نجمتين ١٢٠ كم مخصص لفئة الشباب والناشئين، وسباقان تأهيليان محليان لمسافة ٤٠ و ٨٠ كم. يذكر بأنه رصد للسباق جوائز تقدر بمليوني ريال، بواقع مليون ريال لكأس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، ومليون ريال لكأس الشباب والناشئين.