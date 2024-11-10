الرياضة الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية يستضيف النسخة 16 من كأس الاتحاد الدولي للرياضات الإلكترونية

الرياض – هاني البشر

يستعد الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية لاستضافة النسخة السادسة عشرة من كأس الاتحاد الدولي للرياضات الإلكترونية خلال الفترة من 11 إلى 19 نوفمبر 2024، ما يعد عشاق الألعاب والرياضات الإلكترونية بتجربة تنافسية عالمية المستوى. وسيشهد الحدث المنتظر مشاركة 50 دولة من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك أكثر من 100 فريق وطني، بالإضافة إلى أكثر من 650 لاعباً مميزاً يتنافسون فيما بينهم ضمن ست بطولات عالمية متنوعة. يبدأ الحدث بحفل افتتاحي ضخم في اليوم الأول، حيث سيتم عرض أعلام الدول المشاركة على الشاشة، إلى جانب مقاطع تعريفيّة تتضمن لحظات من النسخ السابقة للبطولة، مع لمحة عمّا ستحمله هذه النسخة من مفاجآت وتحديات لا تفوّت. وسيقام الحفل على المسرح الرئيسي لـ SEF أرينا في بوليفارد الرياض سيتي، والذي سيعلن عن انطلاق البطولة رسمياً. وتقدم البطولة في نسختها السادسة عشرة مجموعة من المنافسات الملحمية التي تجمع ألمع نجوم الرياضات الإلكترونية حول العالم. وتتنوع المنافسات لتشمل ألعاباً شهيرة مثل CS2، بالإضافة إلى النسخة الخاصة بالنساء من نفس اللعبة. كما ستشهد البطولة أيضاً منافسات قوية في لعبة MLBB مع نسخة خاصة للنساء أيضاً. ولعشاق الإثارة تحتضن البطولة تحديات مثيرة في PUBG MOBILE وDOTA 2، ما يمنح للاعبين فرصة التنافس في أجواء احترافية، ويتيح للجماهير الاستمتاع بمستوى عالٍ من الإثارة والتشويق. وعلى مدار تسعة أيام من المنافسات، ستُقام أكثر من 200 مباراة ضمن البطولات المختلفة، في وقت واحد، مع مشاركة نخبة من اللاعبين المحترفين. وسيسدل الستار على البطولة في 19 نوفمبر 2024 بحفل ختامي يتضمن تتويج الفائزين، حيث سيتم تكريم المنتخب الحاصل على أكبر عدد من النقاط في جميع المنافسات المشتركة. وتعليقاً على هذا الموضوع، صرح الاستاذ عبدالله النصر مدير المنافسات الإحترافية في الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية:: “تشكل استضافة النسخة السادسة عشر من كأس الاتحاد الدولي للرياضات الإلكترونية لحظة فارقة في مسيرة الرياضات الإلكترونية في المملكة. نحن فخورون للغاية بقدرتنا على جلب هذا الحدث العالمي إلى الرياض، الذي لا يقتصر تأثيره على رفع مستوى المنافسة بين اللاعبين المحترفين من جميع أنحاء العالم، بل يسهم أيضاً في تعزيز واقع الرياضات الإلكترونية في السعودية. ونثق بأن هذه البطولة ستكون منصة مثالية لاكتشاف وتطوير المواهب المحلية، ما يعزز التنافسية ويدفع بالرياضات الإلكترونية في المملكة إلى آفاق جديدة “. وتُمثل استضافة النسخة السادسة عشر من كأس الاتحاد الدولي للرياضات الإلكترونية خطوة بارزة في جهود الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية الهادفة لتعزيز مكانة المملكة كوجهة رائدة في عالم الرياضات الإلكترونية. وتلتزم المملكة العربية السعودية بتطوير هذا القطاع ودعمه على مستوى البنية التحتية والاحترافية، بالإضافة لاستضافة أكبر الفعاليات العالمية، ما يفتح آفاقاً واسعة أمام المواهب المحلية للتألق والمنافسة على أعلى المستويات. وتُعد المملكة العربية السعودية من أكبر الأسواق في مجال الألعاب الإلكترونية بالمنطقة، إذ يضم هذا القطاع أكثر من 23.5 مليون لاعب، أي ما يعادل حوالي 67% من إجمالي السكان. وتمثل النساء ما نسبته 42% من عشاق الألعاب، ما يعكس حجم التنوع والإقبال الواسع على هذا القطاع من مختلف شرائح المجتمع. ويبلغ حجم سوق الألعاب في المملكة حوالي 1 مليار دولار، الأمر الذي يظهر حجم الإمكانيات المذهلة في هذا القطاع المزدهر.