أمانة منطقة الرياض راعي لمعرض “سيتي سكيب العالمي”

البلاد ــ الرياض

ترعى أمانة منطقة الرياض المعرض العالمي سيتي سكيب 2024 الذي يعقد في المدة من 11 إلى 14 نوفمبر الجاري في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم، حيث يعد المعرض الأبرز على مستوى العالم، وتستضيفه المملكة للمرة الثانية، ويستهدف المعرض ملاك العقار، والمطورين العقاريين، المستشارين، المهندسين المعماريين، الجهات الحكومية، للاطلاع على الابتكارات العمرانية والالتقاء برواد القطاع.

ويشارك في المؤتمر أكثر من ٤٠٠ جهة، وأكثر من ٥٠٠ متحدث، في ١٢ منصة، بحضور أكثر من ١٧٠ مستثمرًا، وتسعى الأمانة خلال رعايتها إلى إبراز دورها في التنمية الحضرية، البيئية، عبر مبادراتها ومشروعاتها في التنظيم، وإعداد أكواد البناء العمراني، والتخطيط الحضري للمدن، بما يعزز مكان الرياض في التنمية الحضرية العالمية، ويبرز جهود الأمانة في تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال إستراتيجيتها.

وتأتي رعاية أمانة منطقة الرياض لمعرض سيتي سكيب في إطار جهودها لتنفيذ خطتها الإستراتيجية في تعزيز الشراكات مع الجهات ذات العلاقة إقليمًا ودوليًا، والاطلاع على التجارب الحضرية، البيئية، العمرانية في العالم، بما يعزز تطوير خططها التنفيذية والتشغيلية، لتواكب تطلعات سكان وزوار الرياض؛ لتكون الرياض عامرة مزدهرة.