الرياضة

في دوري يلو| الصفا والبكيرية ينتصران… والعربي يعبر الفيصلي

صحيفة البلادaccess_time8 / جُمادى اﻷولى / 1446 هـ       9 نوفمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

حائل – خالد الحامد
حقق فريق الصفا فوزا ثمينًا على أحد بنتيجة 3ـ0، في اللقاء الذي جرى بينهما، على ملعب الصفا

بصفوى، ضمن الجولة الـ 10 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، سجل أهداف الصفا” حسن الجبيري ” هدفين” محمد السهلاوي من ركلة جزاء.

الفوز رفع رصيد الصفا إلى 10 نقطة في المركز 13، بينما تجمَّد رصيد أحد عند 4 نقاط في المركز الأخير.

 

 

وتغلب العربي على ضيفه الفيصلي بهدفين لهدف. سجل للعربي روميل كيوتو ، وعلي دقرشاوي، وللفيصلي أندرو موراتو.
بهذه النتيجة وصل العربي إلى النقطة 14 بالمركز الخامس، وتوقف الفيصلي عند نقاطه العشر بالمركز 11.

وعلى ملعبه، واصل الباطن سلسلة تعثراته، بعد خسارته من ضيفه البكيرية بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل.
سجل للبكيرية لوفانور هنريكي من ركلة جزاء، وخالد الحازمي، ومحمد الزيد.
بهذه النتيجة، رفع البكيرية رصيده إلى 12 نقطة في المركز السابع، فيما بقي الباطن  برصيد 9 نقاط بالمركز السادس عشر .

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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