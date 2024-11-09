في دوري يلو| الصفا والبكيرية ينتصران… والعربي يعبر الفيصلي

حائل – خالد الحامد
حقق فريق الصفا فوزا ثمينًا على أحد بنتيجة 3ـ0، في اللقاء الذي جرى بينهما، على ملعب الصفا
بصفوى، ضمن الجولة الـ 10 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، سجل أهداف الصفا” حسن الجبيري ” هدفين” محمد السهلاوي من ركلة جزاء.
الفوز رفع رصيد الصفا إلى 10 نقطة في المركز 13، بينما تجمَّد رصيد أحد عند 4 نقاط في المركز الأخير.
وتغلب العربي على ضيفه الفيصلي بهدفين لهدف. سجل للعربي روميل كيوتو ، وعلي دقرشاوي، وللفيصلي أندرو موراتو.
بهذه النتيجة وصل العربي إلى النقطة 14 بالمركز الخامس، وتوقف الفيصلي عند نقاطه العشر بالمركز 11.
وعلى ملعبه، واصل الباطن سلسلة تعثراته، بعد خسارته من ضيفه البكيرية بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل.
سجل للبكيرية لوفانور هنريكي من ركلة جزاء، وخالد الحازمي، ومحمد الزيد.
بهذه النتيجة، رفع البكيرية رصيده إلى 12 نقطة في المركز السابع، فيما بقي الباطن برصيد 9 نقاط بالمركز السادس عشر .
🎥 | أهداف مباريات اليوم ⚽️🎯
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— دوري يلو (@FDL_KSA) November 8, 2024