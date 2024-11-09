“فلكية جدة” ترصد القمر في التربيع الأول .. اليوم

جدة : البلاد

تشهد سماء الوطن العربي اليوم، قمر جمادى الأولى في طور التربيع الأول وهي فرصة مثالية للتصوير والتعرف على تفاصيل سطحه.

وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن القمر لحظة التربيع الأول عند الساعة 08:55 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، يكون قد أكمل ربع مداره حول الأرض هذا الشهر، مبينًا أن القمر سيشرق بعد الظهر بالتوقيت المحلي من الأفق الجنوبي الشرقي وسيصل أعلى نقطة في السماء مع غروب الشمس وسيبقى مشاهدًا إلى ما بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي.

وعدّ أبو زاهرة، فترة التربيع الأول حيث يظهر نصف القمر مضاء ونصفه الآخر مظلمًا بالوقت المثالي لرصد تضاريس سطح القمر بواسطة المنظار أو التلسكوب، وذلك لأن الجبال والفوهات وغيرها تكون واضحة جدًا خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب النهاري والجانب الليلي نظرًا لتداخل الضوء والظلال ما يعطي منظرًا ثلاثي الأبعاد.

يُشار إلى أنه خلال الأيام القليلة المقبلة ستزداد المسافة بين القمر والشمس في قبة السماء كل يوم، وذلك مع اقتراب القمر من البدر المكتمل، وبدلاً من شروق القمر بعد الظهر سوف يتأخر إلى أن يشرق مع غروب الشمس.