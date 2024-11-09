الرياضة

ثلاثة أبطال في التنس تُوجوا في المملكة.. واليوم يشهد أول بطلة في اللعبة

صحيفة البلادaccess_time8 / جُمادى اﻷولى / 1446 هـ       9 نوفمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض – هاني البشر
كتبت لُعبةُ التنس فصولاً مستمرةً من التميز في المملكة العربية السعودية، لا سيما مع استمرار استضافة جملةٍ من الفعالياتِ العالميةِ التي أصبحت محطّ أنظارِ العالم، ووجهةً جاذبةً لعشاق الرياضة والرياضيين.

بطولة نهائيات رابطة محترفات التنس 2024؛ شهدت العديد من اللحظات الحاسمة، والأشواط القوية، ولكن الأهم يتمثل بهويةِ البطلة، والتي ستدونُ اسمها كأول بطلةٍ تُحقق لقباً في لعبة التنس داخل المملكة العربية السعودية، إذ سيسدلُ الستار عن هذا الأمر يوم غدٍ السبت 9 نوفمبر، وستُعرف هوية البطل في فئتي الفردي والزوجي.

 

ثلاث بطولاتٍ سابقةٍ أُقيمت في المملكة؛ تعدد فيها الأبطال، ففي كأس الدرعية للتنس عام 2019، تمكّن الروسي دانييل ميدفيديف من الظفر باللقب في البطولة الأولى التي تقام في المملكة، وتحديداً في جوهرتها “الدرعية”.

النسخة الثانية لكأس الدرعية للتنس عام 2022م، كانت بطولةً ماتعةً، بمشاركة ثمانية لاعبين مميزين، ولكن ميدفيديف لم ينجح في تدوين اسمه بطلاً هذه المرة، إذ كان اللقب من نصيبِ الأمريكي تايلور فريتز، بعد تحقيق الفوز عليه في نهاية المطاف.

 

عروس البحر الأحمر جدة، احتضنت البطولة الثالثة، وأول بطولة احترافية في المملكة، وهي بطولة الجيل القادم، بمشاركة 8 لاعبين مميزين، إذ ابتسم اللقب للصربي حمد ميديدوفيتش، بعد تغلبه على الفرنسي آرثر فيلس في المباراة النهائية.

بطولة رابطة نهائيات محترفات التنس 2024م، ستكتبُ اسمَ أولِ بطلةٍ تظفر بلقبٍ في لعبة التنس، حيث إن هذه النسخة شهدت عدداً من المفاجآت الكبرى، ومنها: خروج البولندية إيفا شفيونتيك -الحائزة على لقب البطولة عام 2023م-، وخسارة المصنفة الأولى أرينا سابالينكا لجولةٍ من الجولات، على الرغم من تأهلها إلى الدور نصف النهائي، ما يُنبئ عن شدة المنافسة على اللقب في المملكة العربية السعودية.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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