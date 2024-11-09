ثلاثة أبطال في التنس تُوجوا في المملكة.. واليوم يشهد أول بطلة في اللعبة

الرياض – هاني البشر
كتبت لُعبةُ التنس فصولاً مستمرةً من التميز في المملكة العربية السعودية، لا سيما مع استمرار استضافة جملةٍ من الفعالياتِ العالميةِ التي أصبحت محطّ أنظارِ العالم، ووجهةً جاذبةً لعشاق الرياضة والرياضيين.
بطولة نهائيات رابطة محترفات التنس 2024؛ شهدت العديد من اللحظات الحاسمة، والأشواط القوية، ولكن الأهم يتمثل بهويةِ البطلة، والتي ستدونُ اسمها كأول بطلةٍ تُحقق لقباً في لعبة التنس داخل المملكة العربية السعودية، إذ سيسدلُ الستار عن هذا الأمر يوم غدٍ السبت 9 نوفمبر، وستُعرف هوية البطل في فئتي الفردي والزوجي.
ثلاث بطولاتٍ سابقةٍ أُقيمت في المملكة؛ تعدد فيها الأبطال، ففي كأس الدرعية للتنس عام 2019، تمكّن الروسي دانييل ميدفيديف من الظفر باللقب في البطولة الأولى التي تقام في المملكة، وتحديداً في جوهرتها “الدرعية”.
النسخة الثانية لكأس الدرعية للتنس عام 2022م، كانت بطولةً ماتعةً، بمشاركة ثمانية لاعبين مميزين، ولكن ميدفيديف لم ينجح في تدوين اسمه بطلاً هذه المرة، إذ كان اللقب من نصيبِ الأمريكي تايلور فريتز، بعد تحقيق الفوز عليه في نهاية المطاف.