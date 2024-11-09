القطيف تجهز أخضر البوتشيا لبطولة التحدي الدولية بالبحرين

الدمام -البلاد

يقيم الأخضر السعودي للبوتشيا بقيادة المدير الفني للمنتخب السعودي للبوتشيا روبرتو فيليبي معسكره الإعدادي في مدينة الأمير نايف الرياضية بالقطيف؛ وذلك لخوض بطولة التحدي الدولية للبوتشيا المقرر إقامتها في مملكة البحرين في 14 نوفمبر الجاري.

ويضم المنتخب كلًا من:

1/ عبدالعزيز الزهراني BC1

2/ محمد البلوي BC2

3/ محمد الزهراني BC2

4/ زهراء الابيض BC2

5/ ايمان الحميد BC2

6/ زياد الجهني BC3

7/ عبدالعزيز المجبل BC3

8/ لجين الثقفي BC3

9/ رحاب المجبل BC3

المساعدون

ياسر الجهني

احمد المجبل

استقلال الهاجري

ليلى نصيف

خالد الزهراني

من جهته، قال رئيس الاتحاد السعودي للبوتشيا محسن آل سماعيل: نحن الآن نعسكر في المنطقة الشرقية لمدة أسبوعين؛ حيث يجري المنتخب تدريباته في مدينة الأمير نايف الرياضية بكل جدية بقيادة المدرب البرتغالي “روبرتو فيليبي”، وأتمنى أن نحقق نتائج جيدة ترفع من مستوى اللاعبين.