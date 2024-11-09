الرياضة الزلاق البحريني يحصد بطولة كأس نيوم 3×3 للسيدات

نيوم – هاني البشر حصد فريق الزلاق البحريني بطولة كأس نيوم 3×3 للسيدات، التي شارك فيها 6 فرق خليجية، هي” الرياض وجدة من السعودية والدوحة القطري والكويت الكويتي ومسقط العماني والزلاق البحريني”، وذلك بعد تغلبه في المباراة النهائية على فريق جدة 21 -12. حيث شهدت البطولة النسائية حضورا جماهيريا كبيرا. وكان فريق الزلاق البحريني قد خسر الاسبوع الماضي بنسخة المنامة بالبحرين من فريق الرياض.

وحصدت لاعبة فريق الزلاق بيان سلمان على جائزة أفضل لاعبة في البطولة.

يذكر أن بطولة كأس نيوم 3×3 للسيدات أقيمت على هامش منافسات الجولة العالمية 3×3 الدولية تحت مظلة الإتحاد الدولي لكرة السلة FIBA والتي تستضيفها مدينة نيوم؛ حيث بدأت منافساتها الخميس 7 نوفمبر 2024 وتستمر حتى السبت 9 نوفمبر 2024.