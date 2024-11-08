طريقة عمل تتبيلة ستربس الدجاج المقرمش

ستربس الدجاج المقرمش طبق لا يمكن الإختلاف عليه كما انه يصلح للانش بوكس او العشاء

المقادير اللازمة

كيلو من فيليه الدجاج

4 كوب دقيق مقسم

2 حبة بيض

كوب ماء

ملعقة كبيرة بودرة مرقة الدجاج

ملح وفلفل

ملعقة صغيرة بابريكا، بودرة ثوم، بودرة بصل، كزبرة جافة، بهارات، سكر

زيت للقلي

طريقة العمل

تقلب التوابل مع الملح والفلفل والسكر وبودرة مرقة الدجاج

يوضع نصفها علي الدقيق ويقلب

ثم تتبل قطع الدجاج بالنصف المتبقي من التوابل

نحضر نصف كمية الدقيق

يخفق بمضرب يدوي مع البيض والماء حتي نحصل علي عجين سلس غير مكتل

تنقع قطع الدجاج بالخليط

ثم تخرج وتغمس بالدقيق

ثم توضع في ماء مثلج به قطع ثلج

ثم تغمس بالدقيق مرة اخري وتنفض من الزوائد حتي نحصل علي شكل تموجات

توضع علي رف سلك

ثم تقلي في الزيت حتي تصبح ذهبية اللون

تخرج علي رف سلك وتصفي من الزيت وتقدم

ومن الممكن وضع شطة حارة في حال الرغبة في تحضير ستربس دجاج حار