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طريقة عمل تتبيلة ستربس الدجاج المقرمش

نيفين عباسaccess_time7 / جُمادى اﻷولى / 1446 هـ       8 نوفمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

ستربس الدجاج المقرمش طبق لا يمكن الإختلاف عليه كما انه يصلح للانش بوكس او العشاء

المقادير اللازمة

كيلو من فيليه الدجاج
4 كوب دقيق مقسم
2 حبة بيض
كوب ماء
ملعقة كبيرة بودرة مرقة الدجاج
ملح وفلفل
ملعقة صغيرة بابريكا، بودرة ثوم، بودرة بصل، كزبرة جافة، بهارات، سكر
زيت للقلي

طريقة العمل

تقلب التوابل مع الملح والفلفل والسكر وبودرة مرقة الدجاج
يوضع نصفها علي الدقيق ويقلب
ثم تتبل قطع الدجاج بالنصف المتبقي من التوابل
نحضر نصف كمية الدقيق
يخفق بمضرب يدوي مع البيض والماء حتي نحصل علي عجين سلس غير مكتل
تنقع قطع الدجاج بالخليط
ثم تخرج وتغمس بالدقيق
ثم توضع في ماء مثلج به قطع ثلج
ثم تغمس بالدقيق مرة اخري وتنفض من الزوائد حتي نحصل علي شكل تموجات
توضع علي رف سلك
ثم تقلي في الزيت حتي تصبح ذهبية اللون
تخرج علي رف سلك وتصفي من الزيت وتقدم
ومن الممكن وضع شطة حارة في حال الرغبة في تحضير ستربس دجاج حار

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، ورئيسة قسم المرأة لإستقبال رسائلكم.. nevenabbas88@gmail.com

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