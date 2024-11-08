طريقة عمل تتبيلة المشاوي المشكلة

المشاوي خيار صحي لتقديم طبق غني بالبروتين ودون سعرات حرارية مرتفعة

المقادير اللازمة

مكعبات كباب، فيليه دجاج مكعبات، شرائح لحم، ريش، لحم ضأني، كميات بحسب الرغبة

2 بصلة كبيرة لكل كيلو

2 حبة طماطم لكل كيلو

نصف كوب زيت زيتون لكل كيلو

ملعقة صغيرة سكر لكل كيلو

ملعقة كبيرة بهارات لكل كيلو

ملح وفلفل

ملعقة كبيرة كزبرة جافة لكل كيلو

طريقة العمل

يفرم البصل والطماطم حتي يصبح ناعم وقوام سلس كالعصير

يضاف له الزيت والكزبرة والملح والفلفل والبهارات والسكر ويقلب

تنقع قطع اللحم بالخليط ساعتين

ثم تشوي علي الفحم وتقدم