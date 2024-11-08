انطلاق فعاليات مهرجان الممالك القديمة في العُلا

العلا : البلاد

انطلق مهرجان الممالك القديمة في محافظة العُلا أمس, ليعيد إحياء تاريخ الحضارات العريقة التي ازدهرت في المحافظة، حيث يستمر حتى 30 نوفمبر من الشهر الحالي ، مقدمًا لزواره تجربة استثنائية تجمع بين التراث والثقافة من خلال عدد من الفعاليات المتنوعة.

وتشمل فعاليات المهرجان تجارب نهارية، ورحلات استكشافية، وجولات ليلية مستوحاة من قصص الماضي العريق، يقدّمها فريق متخصص، مما يجعل تجربة الضيوف لا مثيل لها، إضافةً لعروض متحف نابولي الوطني للآثار في قاعة مرايا، التي تتضمن قطعًا أثرية من بومبي وهيركولانيوم معروضة لأول مرة في المملكة.

وتتضمن الفعاليات أيضًا تجارب فريدة مثل: مساء الحجر وسط أول موقع سعودي يُدرج ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو، وعروض طائرات الدرون،وحفلات موسيقية كلاسيكية على ضوء الشموع، إضافةً إلى جولة البحث عن الممالك القديمة بوادي النعام، وهو وادٍ رائع يضم تشكيلات صخرية في غاية الروعة، وتجربة طريق البخور في البلدة القديمة، حيث تأخذ الضيوف في رحلة غامرة بين ممرات المباني الطينية التراثية، تجمع هذه التجربة الفريدة بين العروض الحية والتقنيات الحديثة، لتروي قصصًا تفاعلية تكشف عن كنوز أثرية بأسلوب مبتكر يمزج بين الماضي والحاضر في أجواء ساحرة.