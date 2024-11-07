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وكيل أعمال سعود عبدالحميد ينفي عودته لـ”روشن”
الرياضة

وكيل أعمال سعود عبدالحميد ينفي عودته لـ”روشن”

صحيفة البلادaccess_time6 / جُمادى اﻷولى / 1446 هـ       7 نوفمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

كشف أحمد المعلم، وكيل أعمال اللاعب سعود عبدالحميد، المحترف في صفوف روما الإيطالي، حقيقة اقتراب لاعب المنتخب السعودي من العودة لدوري روشن.

وانتشرت أنباء خلال الأيام الماضية، تفيد باقتراب سعود عبد الحميد من عودته إلى الدوري السعودية وإنهاء تجربة احترافه مع الفريق الإيطالي.

وكتب أحمد المعلم عبر حسابه الرسمي في منصة “إكس”: “للتوضيح وبسبب كثرة الشائعات والأخبار المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي وفي بعض البرامج الرياضية حول مستقبل موكلي (سعود عبد الحميد)، التي تتحدث عن عودة محتملة لسعود عبد الحميد للدوري السعودي للمحترفين في الفترة المقبلة؛ وعليه أؤكد أن هذه الأخبار عارية عن الصحة تماماً، ولا توجد لدى سعود عبد الحميد أي نية حالية أو حتى في المستقبل القريب للعودة إلى الدوري السعودي”.

وأضاف المعلم: “سعود يرتبط بعقد ساري المفعول مع نادي روما الإيطالي حتى يونيو 2028، وعازم على استكمال رحلته الأوروبية حتى النهاية بإذن الله”.

يذكر أن سعود عبد الحميد كان قد انتقل في صيف العام الحالي من فريق الهلال إلى روما الإيطالي، وشارك في مباراتين بمعدل 84 دقيقة.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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