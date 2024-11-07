وكيل أعمال سعود عبدالحميد ينفي عودته لـ”روشن”

وانتشرت أنباء خلال الأيام الماضية، تفيد باقتراب سعود عبد الحميد من عودته إلى الدوري السعودية وإنهاء تجربة احترافه مع الفريق الإيطالي.

وكتب أحمد المعلم عبر حسابه الرسمي في منصة “إكس”: “للتوضيح وبسبب كثرة الشائعات والأخبار المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي وفي بعض البرامج الرياضية حول مستقبل موكلي (سعود عبد الحميد)، التي تتحدث عن عودة محتملة لسعود عبد الحميد للدوري السعودي للمحترفين في الفترة المقبلة؛ وعليه أؤكد أن هذه الأخبار عارية عن الصحة تماماً، ولا توجد لدى سعود عبد الحميد أي نية حالية أو حتى في المستقبل القريب للعودة إلى الدوري السعودي”.

وأضاف المعلم: “سعود يرتبط بعقد ساري المفعول مع نادي روما الإيطالي حتى يونيو 2028، وعازم على استكمال رحلته الأوروبية حتى النهاية بإذن الله”.

يذكر أن سعود عبد الحميد كان قد انتقل في صيف العام الحالي من فريق الهلال إلى روما الإيطالي، وشارك في مباراتين بمعدل 84 دقيقة.