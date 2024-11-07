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“موسم الرياض” يفتتح منطقة “وندر جاردن” أمام الزوار

صحيفة البلادaccess_time6 / جُمادى اﻷولى / 1446 هـ       7 نوفمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

 افتتحت اليوم، منطقة “وندر جاردن”، إحدى أكثر مناطق موسم الرياض شعبية للزوار.

 وتقدم المنطقة بعد التحديثات الجديدة مجموعة من التجارب المثيرة والألعاب التي تناسب جميع الأعمار.

 وتضم “وندر جاردن” 3 مناطق مميزة منها: منطقة “فلورا” التي تحتوي على مجسمات فنية مستوحاة من الزهور والألوان، وتتيح للزوار تجربة “حديقة الفقاعات”، كما توفر منطقة “حديقة الفراشات” تجربة “بيت الفراشات”، التي تجمع أكثر من 1000 فراشة من مختلف الأنواع، أما منطقة “مغامرة الأدغال”، فتصميمها مستوحى من الطبيعة المحيطة بالأشجار المتنوعة، وتدعو الزوار لاستكشاف “الحديقة المظلمة”.

 إضافة إلى ذلك، تتخلل المنطقة العديد من العروض الجوالة بملابس مستوحاة من الطابع الخيالي لـ “وندر جاردن”، وعروض موسيقية ترفيهية، إلى جانب عروض مسرحية تفاعلية تناسب جميع أفراد العائلة.

 يذكر أن المنطقة تفتتح أبوابها للزوار يوميًا من الساعة 4 مساءً حتى 12 صباحًا طوال أيام الأسبوع.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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