“موسم الرياض” يطلق تذاكر نزال “Fury vs Usyk Reignited” المرتقب

الرياض – هاني البشر
أطلق “موسم الرياض”(الأربعاء) تذاكر الجمهور الذي ينتظر بشغف النزال المرتقب “Fury vs Usyk Reignited” والذي سيقام في الـ 21 من ديسمبر المقبل، على حلبة “المملكة أرينا”، عبر تطبيق webook حيث سيتواجه نخبة من أبرز الملاكمين على الساحة العالمية.
وسيتصدر مجموعة النزالات، المواجهة الكبرى بين البطل الأوكراني أولكسندر أوزيك والبريطاني تايسون فيوري، في إعادة لنزال أقيم في مايو الماضي ضمن “موسم الرياض”.
ويُعرف أوزيك، بطل الوزن الثقيل الموحد، بمهاراته العالية وسرعته في الحركة داخل الحلبة، وهو أول ملاكم في ربع قرن يحقق جميع الأحزمة الرئيسية في فئة الوزن الثقيل. من جهته، يتمتع فيوري بخبرة كبيرة، حيث يُعتبر من أقوى الملاكمين في فئته، ويتميز بقوة بدنية هائلة وقدرته على توجيه ضربات حاسمة.
إلى جانب النزال الرئيس، سيخوض الملاكم الأوكراني سيرهي بوهاتشوك مواجهة ضد الأوزبكي إسرائيل مادريموف، حيث يُعرف بوهاتشوك بسجله المميز الذي يتضمن 24 فوزًا، منها 23 بالضربة القاضية، بينما يتمتع مادريموف بخبرة كبيرة وأداء قوي، مع 10 انتصارات، 7 منها بالضربة القاضية.