“موسم الرياض” يطلق تذاكر نزال “Fury vs Usyk Reignited” المرتقب

الرياض – هاني البشر

أطلق “موسم الرياض”(الأربعاء) تذاكر الجمهور الذي ينتظر بشغف النزال المرتقب “Fury vs Usyk Reignited” والذي سيقام في الـ 21 من ديسمبر المقبل، على حلبة “المملكة أرينا”، عبر تطبيق webook حيث سيتواجه نخبة من أبرز الملاكمين على الساحة العالمية.

وسيتصدر مجموعة النزالات، المواجهة الكبرى بين البطل الأوكراني أولكسندر أوزيك والبريطاني تايسون فيوري، في إعادة لنزال أقيم في مايو الماضي ضمن “موسم الرياض”.

ويُعرف أوزيك، بطل الوزن الثقيل الموحد، بمهاراته العالية وسرعته في الحركة داخل الحلبة، وهو أول ملاكم في ربع قرن يحقق جميع الأحزمة الرئيسية في فئة الوزن الثقيل. من جهته، يتمتع فيوري بخبرة كبيرة، حيث يُعتبر من أقوى الملاكمين في فئته، ويتميز بقوة بدنية هائلة وقدرته على توجيه ضربات حاسمة.

إلى جانب النزال الرئيس، سيخوض الملاكم الأوكراني سيرهي بوهاتشوك مواجهة ضد الأوزبكي إسرائيل مادريموف، حيث يُعرف بوهاتشوك بسجله المميز الذي يتضمن 24 فوزًا، منها 23 بالضربة القاضية، بينما يتمتع مادريموف بخبرة كبيرة وأداء قوي، مع 10 انتصارات، 7 منها بالضربة القاضية.

وفي نزالات أخرى، سيتقابل جوني فيشر، الذي لم يُهزم في 12 نزالًا وحقق 11 فوزًا بالضربة القاضية، مع البريطاني ديفيد ألين صاحب الخبرة الطويلة بـ31 نزالًا، ليكون هذا اللقاء بمثابة اختبار حقيقي لكلا الملاكمين.

كما ستشهد الأمسية مواجهة بين دينيس مككان وبيتر مكغريل، حيث يتطلع مككان لتعزيز سجله المثالي بـ16 فوزًا، بينما يسعى مكغريل لرفع رصيده وتحقيق فوزه الحادي عشر.

أما إسحاق لوي ولي مكغريغور، فسيكون لقاؤهما حافلًا بالتنافس، حيث يحمل لوي خبرة 30 نزالًا، في حين يمتلك مكغريغور سجلًا قويًا بـ14 فوزًا، 11 منها بالضربة القاضية، مما يجعل هذه المواجهة إحدى أهم النزالات المنتظرة في الأمسية.

وأخيراً، سيخوض الصاعد البريطاني موسى إيتاوما نزالاً في الوزن الثقيل ضد الأسترالي ديمزي ماكين، حيث يتطلع إيتاوما لإثبات موهبته على الساحة العالمية أمام منافس يتمتع بخبرة عالية، ما يزيد من حدة الإثارة في هذا الحدث الفريد.