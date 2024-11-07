“منشآت” تعلن عن استثمارات بقيمة 38.7 مليون ريال لشركات ناشئة

الرياض : البلاد

أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” على هامش ملتقى بيبان 24، الذي يقام تحت شعار ” وجهة عالمية للفرص” عن إغلاق عدة جولات استثمارية لشركات ناشئة، من بينها “ينمو”، وExcess Materials Exchange (EME)، ومنصة PTway، وشركة “اقرأ العربية”، بقيمة إجمالية تقارب 38.73 مليون ريال.

وشارك في هذه الجولات الاستثمارية مجموعة من الصناديق والشركات الاستثمارية والبنوك التنموية، من بينها بنك قطر للتنمية، وصندوق نور نوف للاستثمار، وصندوق واعد فنتشرز، وصندوق بُناة فنتشرز، وصندوق وادي مكة للاستثمار، وشركة حسم القابضة.

وتعكس هذه الجولات أهمية الاستثمارات في تعزيز خطط النمو والتوسع للشركات الناشئة، كما تعبر عن الثقة الكبيرة التي يوليها المستثمرون للشركات الناشئة في المنطقة، إذ يهدف هذا التمويل إلى تمكين الشركات من تقديم حلول مبتكرة تواكب احتياجات السوق وتعزز من مكانتها الريادية في مجالاتها.