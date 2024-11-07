مسؤولون وأعيان يواسون آل رجب وآل سلسلة في فقيدهم الشيخ عبدالعزيز

جدة – خالد بن مرضاح

تلقى آل رجب وآل سلسلة التعازي في فقيدهم الشيخ عبدالعزيز عبدالله رجب، الذي وافته المنية يوم أمس الأربعاء، وقد تمت الصلاة فجر الخميس، ودفن في مقبرة المعلاة بمكة,

والفقيد زوج السيدة مريم إبراهيم سلسلة.

والد كل من: خالد جمال- رحمه الله، وفهد، وابتسام، وعفاف، وفاتن، وسوزان.

وتوافد لمقر العزاء عدد من المسؤولين ورجال الأعمال والأقارب والأصدقاء، سائلين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وتتلقى أسرة الفقيد العزاء للرجال، وللنساء في منزل الفقيد بشارع فلسطين، علماً بأن اليوم الجمعة هو ثاني أيام العزاء.

“إنا لله وإنا إليه راجعون”.