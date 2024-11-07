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مسؤولون وأعيان يواسون آل رجب وآل سلسلة في فقيدهم الشيخ عبدالعزيز

صحيفة البلادaccess_time6 / جُمادى اﻷولى / 1446 هـ       7 نوفمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة – خالد بن مرضاح

تلقى آل رجب وآل سلسلة التعازي في فقيدهم الشيخ عبدالعزيز عبدالله رجب، الذي وافته المنية  يوم أمس الأربعاء، وقد  تمت الصلاة فجر الخميس، ودفن في مقبرة المعلاة بمكة,

والفقيد زوج السيدة مريم إبراهيم سلسلة.

والد كل من: خالد  جمال- رحمه الله، وفهد، وابتسام، وعفاف، وفاتن، وسوزان.

وتوافد لمقر العزاء عدد من المسؤولين ورجال الأعمال والأقارب والأصدقاء، سائلين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وتتلقى أسرة الفقيد العزاء للرجال، وللنساء في منزل الفقيد بشارع فلسطين، علماً بأن اليوم الجمعة هو ثاني أيام العزاء.

“إنا لله وإنا إليه راجعون”.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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