الإقتصاد

صرف (363) مليون ريال لمزارعي القمح المحلي

صحيفة البلادaccess_time6 / جُمادى اﻷولى / 1446 هـ       7 نوفمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

 أعلنت الهيئة العامة للأمن الغذائي عن صرف مستحقات الدفعة الخامسة لمزارعي القمح المحلي، الذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم 1445 / 1446هـ (2024م)، وإغلاق حساباتهم عبر المنصة الإلكترونية “محصولي” على الموقع الرسمي للهيئة.

 وأوضحت الهيئة أنه بلغ صافي ما تم إيداعه في حسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة مبلغ (363,662,710) ريالات، لصافي كمية مستلمة (193,279) طنًا، وذلك لعدد (599) مزارعًا، ليبلغ إجمالي ما تم صرفه للمزارعين لهذا الموسم مبلغ (1.655,799,234) ريالًا، وذلك لكمية (931,031) طنًا، لعدد (3,353) مزارعًا.

 ويأتي ذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على قيام الهيئة بشراء القمح من المزارعين لمدة (خمس) سنوات بما لا يتجاوز مليونًا ونصف المليون طن لكل عام.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *