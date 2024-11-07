شراكة رقمية مع إستونيا

البلاد – الرياض

اجتمع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحه، مع وزير الاقتصاد والصناعة بجمهورية إستونيا إركي كيلدو، لمناقشة سبل تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين المملكة وإستونيا في مجالات دعم الابتكار الرقمي، وتمكين الشركات التقنية الناشئة وريادة الأعمال الرقمية بين البلدين.

كما جرى خلال الاجتماع، الذي جاء ضمن ملتقى بيبان 24، الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في الرياض، تحت شعار” وجهة عالمية للفرص”، مناقشة فرص الشراكة في مجالات التقنيات الحديثة، وتبادل الخبرات في جذب الاستثمارات التقنية، وتسهيل تمويل رأس المال الجريء للشركات التقنية الناشئة، بالإضافة إلى تطوير المواهب الرقمية، بما يسهم في دعم نمو الاقتصاد الرقمي والتنمية المستدامة للبلدين.