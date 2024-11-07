شاهد| الاتحاد يتصدر روشن بثنائية العروبة

البلاد- جدة
نجح فريق الاتحاد في حسم مباراته ضد مضيفه العروبة بهدفين نظيفين، في المواجهة التي أُقيمت بينهما مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن.
انتهى الشوط الأول بتقدم الاتحاد بهدف نظيف عن طريق صالح الشهري في الدقيقة 25، وفي الشوط الثاني عزز الهولندي بيرغوين بالهدف الثاني للاتحاد في الدقيقة 52 من ركلة جزاء.
بهذا الفوز، ارتقى الاتحاد لصدارة دوري روشن مؤقتًا، في انتظار لقاء الهلال ضد الاتفاق غدًا الجمعة، حيث بات في جعبته 27 نقطة.وجمّدت الخسارة رصيد العروبة عند 10 نقاط محتلاً المركز الثاني عشر في ترتيب دوري روشن.
رأسية الشهري تمنح الاتحاد أول الأهداف.. ⚽️🔥
العروبة 0 × 1 الاتحاد#دوري_روشن_السعودي
#العروبة_الاتحاد | #SSC pic.twitter.com/4fDokMwVqy
— SSC (@ssc_sports) November 7, 2024
من علامة الجزاء..
بيرجوين يضع ثاني الأهداف للاتحاد 🟡⚽️
العروبة 0 × 2 الاتحاد#دوري_روشن_السعودي
#العروبة_الاتحاد | #SSC pic.twitter.com/kVoekqW0H5
— SSC (@ssc_sports) November 7, 2024