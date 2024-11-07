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شاهد| الاتحاد يتصدر روشن بثنائية العروبة
الرياضة

شاهد| الاتحاد يتصدر روشن بثنائية العروبة

صحيفة البلادaccess_time6 / جُمادى اﻷولى / 1446 هـ       7 نوفمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

نجح فريق الاتحاد في حسم مباراته ضد مضيفه العروبة بهدفين نظيفين، في المواجهة التي أُقيمت بينهما مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن.

انتهى الشوط الأول بتقدم الاتحاد بهدف نظيف عن طريق صالح الشهري في الدقيقة 25، وفي الشوط الثاني عزز الهولندي بيرغوين بالهدف الثاني للاتحاد في الدقيقة 52 من ركلة جزاء.

بهذا الفوز، ارتقى الاتحاد لصدارة دوري روشن مؤقتًا، في انتظار لقاء الهلال ضد الاتفاق غدًا الجمعة، حيث بات في جعبته 27 نقطة.وجمّدت الخسارة رصيد العروبة عند 10 نقاط محتلاً المركز الثاني عشر في ترتيب دوري روشن.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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