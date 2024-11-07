تمكين مجال الضيافة في المملكة

البلاد – لندن

وقّع صندوق التنمية السياحي- الممكّن الوطني للقطاع السياحي في المملكة، مذكرة تفاهم مع دوسِت العالمية، وذلك خلال مشاركته في معرض سوق السفر العالمي في لندن.

تأتي هذه الخطوة الإستراتيجية؛ بهدف تعزيز الاستثمارات العالمية في مجال الضيافة بالمملكة، وتطوير مشاريع الفنادق والمنتجعات الفاخرة في الوجهات السياحية المستهدفة، بما يتماشى مع الإستراتيجية الوطنية للسياحة ورؤية المملكة 2030.

وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي قصي بن عبدالله الفاخري، أن مذكرة التفاهم تمثّل خطوة نوعية ضمن الإستراتيجية في استقطاب شركاء عالميين، وإيجاد وجهات سياحية متميزة في المملكة تدعم النمو المستدام، مفيدًا أن هذه الخطوة تُتيح للطرفين استكشاف فرص واعدة، متطلعًا للعمل مع دوسِت العالمية؛ لتحقيق نتائج تنعكس إيجابًا على القطاع السياحي بالمملكة.

من جانبها، بينت الرئيس التنفيذي لدوسِت العالمية سوفاجي سوثومبون، أن الشراكة تمثل محطة بارزة في مسيرتنا لفتح آفاق استثمارية واسعة، متطلعةً إلى الإسهام في تحقيق الإستراتيجية الوطنية للسياحة، من خلال تقديم تجارب فندقية استثنائية تدعم نمو المملكة، وتحقق قيمة مستدامة لجميع الأطراف.