تدشين 52 مشروعًا صحيًا بمنطقة القصيم بتكلفة بلغت 456 مليون ريال

بريدة : البلاد

رعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمقر الإمارة اليوم، حفل تدشين 52 مشروعًا صحيًا في المنطقة بقيمة إجمالية بلغت 456 مليون ريال، بحضور معالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، وعدد من المسؤولين والقيادات الصحية.

وأبدى سموه خلال كلمته بهذه المناسبة عن فخره بما تحقق من مشاريع تنموية تسهم في تعزيز مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين في منطقة القصيم.

وقال: إن تدشين هذه المشاريع يأتي تأكيدًا على الدعم الكبير الذي يحظى به القطاع الصحي من قيادتنا الرشيدة، والحرص على توفير الخدمات المتكاملة والمتطورة التي تخدم أفراد المجتمع كافة”, مشيرًا إلى أن المشاريع الصحية الجديدة ستسهم في تحسين جودة الحياة الصحية في المنطقة، وتيسير الوصول إلى الرعاية الطبية بكل سهولة.

من جهته، نوه وزير الصحة بحرص ومتابعة سمو أمير منطقة القصيم للخدمات الصحية واطلاعه بشكل دقيق على التفاصيل كافة بما يخص المؤشرات الصحية وتقديم الرعاية الطبية للمواطنين.

وأكد أن هذه المشاريع تمثل نقلة نوعية في الخدمات الصحية بالمنطقة، وتأتي ضمن جهود الوزارة المستمرة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في تحسين مستوى الخدمات الصحية وتوسيع نطاقها.

عقب ذلك شهد سمو أمير منطقة القصيم توقيع 8 مذكرات تفاهم لدعم برامج إدارة الصحة السكانية بالمنطقة ، بالإضافة إلى تشجيع الرضاعة الطبيعية.

وفي ختام حفل التدشين كرم الأمير فيصل بن مشعل، الداعمين والمساهمين في إنشاء المشاريع الصحية المجتمعية بمنطقة القصيم.