برنامج الثروة الحيوانية يشارك في معرض الإستيراد الدولي

البلاد ــ الرياض

يشارك البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية في النسخة السابعة من معرض الصين الدولي للاستيراد 2024، الذي يقام في مدينة شنغهاي بجمهورية الصين الشعبية ويستمر حتى 10 نوفمبر الجاري، وبحضور عدد من الجهات الحكومية والشـركات السعودية المتخصصة في قطاعات الألبان والحليب، الدواجن، الأسماك والروبيان، والتمور.

وأوضح مدير الاتصال المؤسسـي في البرنامج عبدالمجيد الشهري، أن مشاركة الشـركات جاءت تحت تنظيم “البرنامج الوطني”، وبالتعاون مع عدة جهات حكومية مثل: “المركز الوطني للنخيل والتمور، وصندوق التنمية الزراعية، وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، وحضور 10 شركات سعودية يمثلون قطاع الأسماك والدواجن والحليب ومشتقاته والتمور، وتهدف هذه المشاركة إلى دعم شركات القطاع الخاص في تسويق المنتجات الزراعية في الأسواق العالمية ذات الأولوية، مثل السوق الصيني، بالإضافة إلى تعزيز فرص التبادل التجاري وزيادة الصادرات غير النفطية، مما يسهم في تحسين الميزان التجاري للمملكة.

وبيّن أن البرنامج يستهدف من هذه المشاركة، ترويج الفرص الاستثمارية السعودية، ولقاء كبار المستثمرين والجهات الحكومية ذات العلاقة من الجانب الصيني لتعزيز التعاون الاستثماري والتبادل التجاري بين البلدين.

ويعد معرض الصين الدولي للاستيراد أحد المبادرات الاقتصادية المهمة التي أطلقتها الحكومة الصينية لتعزيز التعاون التجاري والانفتاح على الأسواق العالمية، ويشارك فيه هذا العام أكثر من 1600 عارض، ويستقطب ما يقارب 150 ألف زائر من أكثر من 100 دولة حول العالم.