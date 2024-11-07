المملكة تدعم” مبادرة نزاهة العالمية”

فيينا- واس

عقد معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد” نزاهة” الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس، في العاصمة النمساوية فيينا أمس، لقاءً مشتركًا مع وفد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، برئاسة رئيس الفرع المعني بمكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية برجيت ستروبل، وبمشاركة رئيس البحوث واتجاهات التحليل آنجيلا مي، ووفد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، برئاسة رئيس الحوكمة سارة ليستر، بمشاركة المستشار العالمي لمكافحة الفساد أنغا تيملسينا، ومدير عام برنامج مكافحة الفساد عايدة أروتيونوفا، ووفد الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد، برئاسة عميدة الأكاديمية سلاجانا تاسيفا، وبمشاركة مديرة الإدارة العامة لشؤون الأكاديمية بيترا سوساك، وخبير مكافحة الفساد حمد السبيعي.

وبحث اللقاء التطور المحرز في تنفيذ مبادرة نزاهة العالمية لقياس الفساد، والنتائج المأمولة من المؤتمر العالمي الثاني لقياس الفساد، المزمع عقده في مقر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية في الربع الرابع من العام 2025م.

وتعمل” نزاهة” بالشراكة مع عدة منظمات دولية على استصدار مؤشر عالمي لقياس الفساد، ليتم تدشينه خلال المؤتمر العالمي الثاني، ويكون المؤشر مبنيًا على أسس علمية وموضوعية، مع مراعاة اختلاف الأنظمة السياسية والقانونية لكل بلد.