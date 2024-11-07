السعودية للاستثمار تستثمر 20 مليون دولار في “صندوق بيكو”

البلاد ــ الرياض

أعلنت السعودية للاستثمار الجريء (SVC) عن استثمار 20 مليون دولار في صندوق “بوستر IV”، وهو صندوق استثمار جريء تديره شركة بيكو كابيتال، التي تعنى بالاستثمار في المراحل الأولية بمنطقة الخليج وتدير أصولًا بقيمة 495 مليون دولار أمريكي عبر أربعة صناديق.

ويستهدف صندوق بوستر IV من بيكو كابيتال الاستثمار في الشركات الناشئة القادرة على النمو السريع أو إحداث تغييرات جذرية في قطاعاتها, ويركز الصندوق على المراحل الأولية من مرحلة التأسيس إلى مرحلة الجولة التمويلية (أ) في كافة القطاعات، مع التركيز الجغرافي على المملكة العربية السعودية ومنطقة الخليج.

وقال الرئيس التنفيذي عضو مجلس إدارة SVC الدكتور نبيل كوشك: “إن استثمارنا في صندوق بوستر IV الذي تديره بيكو كابيتال هو جزء من برنامجنا للاستثمار في الصناديق بما يتماشى مع إستراتيجيتنا لدعم الصناديق التي تستثمر في الشركات الناشئة بالسعودية، خصوصًا خلال مراحل نموها المبكرة”.

وتعد SVC شركة استثمارية تأسست عام 2018، وهي تابعة لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أحد البنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني. تهدف الشركة إلى تحفيز واستدامة تمويل الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من مرحلة ما قبل التأسيس إلى ما قبل الطرح الأولي للاكتتاب العام عن طريق الاستثمار في الصناديق والاستثمار بالمشاركة في الشركات الناشئة.