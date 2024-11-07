الأمير محمد بن عبدالعزيز يدشّن فعاليات مهرجان شتاء جازان 2025

جيزان : البلاد

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة جازان، بمكتبه اليوم، فعاليات مهرجان شتاء جازان 2025، بحضور أمين منطقة جازان المشرف العام على المهرجان المهندس يحيى غزواني، وأعضاء اللجنة التنفيذية.

ونوه سموه بدعم القيادة الرشيدة – أيدها الله – لقطاع الترفيه في مناطق المملكة ومنها منطقة جازان، والذي أسهم في إيجاد بيئة ترفيهية متميزة استفاد منها أهالي وزوار المنطقة بمختلف فئاتهم، مشيدًا بمتابعة سمو أمير المنطقة لأعمال وفعاليات المهرجان، وجهود الجهات المعنية وأفرع الوزارات للتعاون مع لجان المهرجان بما يحقق تميز المخرجات النوعية للفعاليات وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.