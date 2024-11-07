الرياضة ” إعلاميو رياضة الشرقية” يكرمون نادي الهدى

الدمام-البلاد

قام وفد من مجلس إدارة الاعلام الرياضي بالمنطقة الشرقية بزيارة لمجلس إدارة نادي الهدى بجزيرة تاروت بمحافظة القطيف؛ لتقديم التهاني والتبريكات بمناسبة تحقيق النادي بطولتي السوبر السعودي وميدالية دورة الألعاب السعودية 2024. يأتي هذا التكريم في ظل دعم المجلس للأندية المنجزة على مستوى المنطقة الشرقية.

يذكر ان مجلس الإعلام سبق وان قام بتكريم عدد من المنتخبات والأندية واللاعبين في مختلف الألعاب الرياضية وعدد من الشخصيات الرياضية البارزة على مستوى المنطقة الشرقية منذ انطلاقة المجلس الممتده لأكثر من 15 عاما. وخلال اللقاء قدم رئيس نادي الهدى المهندس مصطفى ال نوح شكره وامتنانه للمجلس على هذه المبادرة غير المستغربة من المجلس.