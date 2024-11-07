أرامكو.. رعاية إستراتيجية لملتقى «بيبان 24»

البلاد ــ الرياض

أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، مشاركة أرامكو السعودية برعاية إستراتيجية لملتقى “بيبان 24″، الذي تنظمه الهيئة تحت شعار “وجهة عالمية للفرص”،والذي يستمر حتى 9 نوفمبر الجاري في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات.

وتأتي مشاركة أرامكو السعودية في الملتقى ضمن دعمها لمبادرات برنامج التنمية الوطنية في الشركة التي تشمل: برنامج الاستثمارات الصناعية “نماءات”، وبرنامج تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة “تليد”، ومركز ريادة الأعمال “واعد فينتشرز”، أحد صناديق رأس المال الجريء البالغ قدره 500 مليون دولار أمريكي، ومركز الابتكارات وتطوير المنتجات (لاب 7)، كما تهدف المشاركة إلى تعزيز التواصل مع القطاعين العام والخاص، ودعم الحلول المبتكرة في مجالات: الخدمات الصناعية، والتصنيع، والاستدامة، والرقمنة، مما يعزّز بيئة الابتكار في المملكة، وقدرة المنشآت على تحقيق النمو والاستدامة.

ويهدف ملتقى “بيبان 24” إلى تعزيز نمو مشاريع رواد الأعمال، وزيادة قدرتها التنافسية، ونشر ثقافة ريادة الأعمال عبر دعم الرياديين الطموحين لتحقيق زيادة في معدلات تأسيس الشركات الجديدة، كما يمثّل الملتقى مناسبة للتعريف بالفرص الاستثمارية لمشاريع القطاعين العام والخاص، وتزويد الشباب بالأفكار الريادية وسبل تطبيقها، بما يُسهم في تحقيق رؤية السعودية 2030 الهادفة إلى زيادة إسهام المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي.