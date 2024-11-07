أخضر الطائرة يواجه تونس في ربع نهائي البطولة العربية

الدمام-البلاد
يخوض اليوم الخميس المنتخب السعودي للكرة الطائرة عند الساعة الـ 11:30 ظهراً مواجهة قوية، عندما يلتقي مع منتخب تونس في الدور الربع نهائي من البطولة الـ 23 للرجال للمنتخبات العربية للكرة الطائرة، التي تقام في مملكة البحرين حتى 11 من شهر نوفمبر الحالي.
وتستكمل مباريات دور الربع النهائي بمواجهة صاحب الارض البحرين ضد الاردن عند الساعة الـ 7 مساءً، ويلتقي الكويت مع عمان 2 ظهراً، فيما يلعب منتخب قطر مع العراق 4.30 مساء.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م