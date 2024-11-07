أخضر الشباب في مجموعة قوية بكأس آسيا بالصين

أسفرت قرعة كأس آسيا لكرة القدم للشباب تحت 20 عاماً، الذي أقيم اليوم الخميس في ميدنة شينزن الصينية عن وقوع المنتخب الوطني في مجموعة قوية.
وتحتضن الصين النسخة 42 من كأس آسيا للشباب خلال الفترة من 12 فبراير إلى 1 مارس ، وتضم منتخب الصين المضيف الذي تأهل تلقائياً، بالإضافة إلى 15 منتخباً تأهلت إلى النهائيات من خلال التصفيات التي اختتمت الشهر الماضي.
وجاء المنتخب السعودي في المجموعة الثانية بجانب العراق والأردن وكوريا الشمالية، بينما تواجد منتخب الصين في المجموعة الأولى التي تضم أيضاً كلاً من أستراليا وقيرغيزستان وقطر.
وضمت المجموعة الثالثة منتخبات أوزبكستان وإيران وإندونيسيا واليمن، في حين تتكون المجموعة الرابعة من اليابان وكوريا الجنوبية وسوريا وتايلاند.
ومن المقرر أن يتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى في كأس آسيا للشباب إلى نهائيات كأس العالم للشباب تحت 20 عاماً 2025 في تشيلي.
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