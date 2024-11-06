15 شركة وطنية تشارك بمعرض الصين الدولي للاستيراد

البلاد ــ الرياض

تشارك هيئة تنمية الصادرات السعودية تحت هوية “صناعة سعودية” بجناح يضم 15 شركة وطنية في معرض الصين الدولي للاستيراد، الذي يُعد من أبرز المعارض العالمية المتخصصة ويُقام في مدينة شنغهاي الصينية, حيث يشكّل هذا المعرض منصة دولية تجمع بين كبرى الشركات والمهتمين بالاستيراد والتصدير من مختلف أنحاء العالم.

وتأتي هذه المشاركة ضمن إستراتيجية “الصادرات السعودية” الهادفة إلى تسليط الضوء على الفرص السوقية العالمية وتعزيز حضور المنتجات والخدمات السعودية في الأسواق الدولية من خلال الترويج لجودتها وقدرتها التنافسية.

وتسعى الهيئة إلى توسيع نطاق تصدير المنتجات الوطنية وتطوير الشراكات الإستراتيجية التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

ويُعد معرض الصين الدولي للاستيراد فعالية بارزة تستقطب اهتمام المستثمرين والزوار من مختلف دول العالم، حيث يوفر فرصة فريدة لتبادل الخبرات وعقد الصفقات التجارية.

ويضم المعرض عددًا كبيرًا من المشاركين الدوليين ويشكّل بيئة مناسبة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين المملكة والصين، مما يعزز العلاقات التجارية الثنائية، ويؤكد مكانة الصين كأحد أبرز الشركاء التجاريين للمملكة، حيث تجاوزت قيمة الصادرات السعودية غير النفطية إليها خلال الأعوام الخمسة الماضية (2019 – 2023) حاجز 176 مليار ريال سعودي، مما يعكس أهمية الصين بصفتها سوقًا رئيسية للصادرات السعودية ومكانة مميزة تحظى بها المنتجات والخدمات السعودية في السوق الصيني.

وتحرص “الصادرات السعودية” على المشاركة في الفعاليات الدولية الكبرى لدعم المصدرين السعوديين وربطهم بالمشترين المحتملين من مختلف الدول، مما يعزز مكانة المملكة بصفتها مصدرًا رئيسيًا للمنتجات ذات الجودة العالية ويسهم في تنمية الصادرات غير النفطية واستدامة الاقتصاد الوطني.