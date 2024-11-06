الأولى

ولي العهد يستقبل فريق التخصصي الطبي المنفذ لأول عملية زراعة قلب باستخدام الروبوت في العالم

صحيفة البلادaccess_time5 / جُمادى اﻷولى / 1446 هـ       6 نوفمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : واس

 استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في مكتبه اليوم، الفريق الطبي السعودي الذي نجح في إجراء أول عملية زراعة قلب كاملة باستخدام الروبوت في العالم، والتي أجريت في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في الرياض، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث مازن بن عبدالرزاق الرميح، ومعالي الرئيس التنفيذي للتخصصي الدكتور ماجد بن إبراهيم الفياض، ونائب الرئيس التنفيذي الدكتور بيورن زويغا.

 وهنأ سمو ولي العهد خلال الاستقبال، الفريق الطبي وقيادات التخصصي على الإنجاز التاريخي الذي تحقق، مشيداً بجهود الكفاءات السعودية وقدرتها على الابتكار وتحقيق سبق عالمي في المجال الطبي، بما يسهم في تعزيز صحة الإنسان في المملكة والعالم.

 فيما عبر أعضاء الفريق الطبي، عن فخرهم واعتزازهم بلقاء سمو ولي العهد، مقدمين شكرهم على الدعم المتواصل من سموه الكريم، مؤكدين أن اللفتة الكريمة تعد حافزًا لمزيد من النجاح والعطاء لهذا الوطن المعطاء، في حين أكد رئيس الفريق الطبي الجراح السعودي البروفيسور فراس خليل أن استقبال سمو ولي العهد يشكل دافعًا لهم لبذل المزيد لخدمة الإنسان والوطن.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *