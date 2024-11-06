رأس اجتماع مجلس الإدارة.. وزير الإعلام يشيد بإنجازات “هيئة الإذاعة والتلفزيون”

الرياض – واس

أشاد معالي وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري ، بحزمة المشروعات التي أطلقتها الهيئة حديثًا؛ استكمالًا لمسيرة التطوير التي تشهدها مثل مشروع تطوير مسرح الهيئة، ومشروع إستديو البرج، ومنصة سيما، ومركز المراقبة والتحكم عن بُعد، وإستديو البث A.

جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع الثالث لمجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون للعام 2024م، في مقر الهيئة بالرياض ، حيث جرى مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتُّخِذ المجلس حيالها عددا من القرارات، التي تسهم في تطوير أعمال الهيئة؛ لتحقيق طموحات القيادة الرشيدة – حفظها الله – وتطلعات مشاهدي القنوات ومتابعيها عبر منصاتها الرقمية.

واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة محمد بن فهد الحارثي، أبرز أعمال الهيئة ومنجزاتها خلال عام 2024، إضافة إلى مستهدفاتها للعام 2025 والأعمال التطويرية التي تشهدها الهيئة.

من جهتهم، أشاد أعضاء مجلس الإدارة في الهيئة، بالأدوار التي يقوم بها فريق العمل بالهيئة، وكان آخرها الإعلان عن موعد إطلاق المنتدى السعودي للإعلام 2025 ومعرض مستقبل الإعلام بجانب جائزة المنتدى التي تأتي هذا العام بمسارات جديدة.