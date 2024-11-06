دشنها رئيس هيئة الترفيه في الرياض.. استديوهات جديدة لتعزيز صناعة الإنتاج السينمائي

البلاد – الرياض

دشّن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه(GEA)، المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، استديوهات”الحصن بيج تايم – AlHisn Big Time Studios”، الواقعة غرب العاصمة الرياض، وذلك في خطوة جديدة؛ تهدف إلى تعزيز صناعة الإنتاج السينمائي والتلفزيوني في المنطقة.

وتعد ” استديوهات الحصن بيج تايم” التي بنيت في فترة قياسية قصيرة تقدر بـ 120 يومًا، واحدة من أكبر وأحدث الاستديوهات للإنتاج السينمائي والتلفزيوني في الشرق الأوسط.

وتضم هذه المنطقة المتكاملة 7مباني استديوهات على مساحة 10.500 متر مربع بإجمالي مساحة للمشروع 300 ألف متر مربع، إضافة إلى قرية إنتاج تحتوي على ورش للنجارة والحدادة وتفصيل الأزياء.

وتشمل المرافق الإضافية أجنحة فاخرة لكبار الشخصيات، ومكاتب للإنتاج السينمائي، وغرف مونتاج متكاملة، مما يوفر بيئة عمل مثالية تسهم في تحقيق أعلى كفاءة للإنتاج.

وتهدف استديوهات” الحصن بيج تايم” إلى تبسيط وتسريع عمليات الإنتاج من خلال جمع احتياجات الإنتاج السينمائي والتلفزيوني في موقع واحد، مما يسهم في توفير الوقت والجهد والتكاليف ودعم قطاع الإنتاج في المنطقة بمعايير عالمية، وأن يرفع من جودة الأعمال الإنتاجية وخفض تكلفتها، مما يوفر خدمة لجميع الشركات المتخصصة في هذا المجال الواعد.

وستشكل هذه المنشأة فرصة إستراتيجية للقطاع المالي والمصرفي لدعم شركات الإنتاج من خلال توفير التمويل اللازم لاستخدام الاستديوهات المجهزة بأحدث التقنيات، مما يعزز من جهود دعم صناعة الإنتاج في المملكة، ويمهد لتحقيق قفزة نوعية في مجالات الإنتاج السينمائي والتلفزيوني على الصعيدين المحلي والإقليمي.