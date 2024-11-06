الهلال يُعلن إصابة نيمار بتمزق في العضلة الخلفية

الرياضةالهلال يُعلن إصابة نيمار بتمزق في العضلة الخلفية صحيفة البلادaccess_time5 / جُمادى اﻷولى / 1446 هـ 6 نوفمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد- جدة أعلن نادي الهلال، مساء اليوم الأربعاء، عن إصابة لاعبه البرازيلي نيمار بتمزق في العضلة الخلفية وغيابه يمتد من 4 إلى 6 أسابيع. وتجددت إصابة نيمار خلال مواجهة فريقه الهلال ضد نظيره الاستقلال الإيراني، والتي جرت بملعب المملكة أرينا بالرياض، في إطار منافسات دوري أبطال آسيا. وغادر نيمار الملعب متأثرًا بإصابته بعد 27 دقيقة من حلوله بديلاً في شوط المباراة الثاني. وسيغيب نيمار عن مباراة الهلال المقبلة ضد السد القطري بدوري أبطال آسيا للنخبة، والمقرر لها 26 نوفمبر الجاري. وكشفت تقارير برازيلية عن اقتراب رحيل اللاعب البرازيلي نيمار عن صفوف الهلال، في يناير المقبل، بعد الإصابة التي تعرَّض لها خلال المباراة الأخيرة للفريق. وأصبح الهلال في موقف صعب لاستبعاد لاعب خلال فترة الشتوية المقبلة، وتسجيل نيمار في كشوفات البطولات المحلية. وأكد موقع “uol” البرازيلي، أن الهلال يعتزم فسخ عقد النجم البرازيلي نيمار في العام المقبل.