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القيادة تهنئ رئيسة مولدوفا

صحيفة البلادaccess_time5 / جُمادى اﻷولى / 1446 هـ       6 نوفمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض – واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة السيدة مايا ساندو، رئيسة جمهورية مولدوفا؛ بمناسبة إعادة انتخابها لولاية رئاسية جديدة.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامتها، ولشعب جمهورية مولدوفا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لفخامة السيدة مايا ساندو، رئيسة جمهورية مولدوفا، بمناسبة إعادة انتخابها لولاية رئاسية جديدة.

وعبر سمو ولي العهد، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامتها، ولشعب جمهورية مولدوفا الصديق المزيد من التقدم والرقي.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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