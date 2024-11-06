القيادة تهنئ رئيسة مولدوفا

الرياض – واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة السيدة مايا ساندو، رئيسة جمهورية مولدوفا؛ بمناسبة إعادة انتخابها لولاية رئاسية جديدة.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامتها، ولشعب جمهورية مولدوفا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لفخامة السيدة مايا ساندو، رئيسة جمهورية مولدوفا، بمناسبة إعادة انتخابها لولاية رئاسية جديدة.

وعبر سمو ولي العهد، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامتها، ولشعب جمهورية مولدوفا الصديق المزيد من التقدم والرقي.