العين الإماراتي يقيل مدربه الأرجنتيني كريسبو

الرياضةالعين الإماراتي يقيل مدربه الأرجنتيني كريسبو صحيفة البلادaccess_time5 / جُمادى اﻷولى / 1446 هـ 6 نوفمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد- جدة أعلن نادي العين الإماراتي، اليوم الأربعاء، إنهاء التعاقد رسميًا مع مدرب الفريق الأرجنتيني هيرنان كريسبو. وجاء قرار نادي العين، بعد ساعات من خسارة الفريق أمام النصر بخماسية مقابل هدف في إطار الجولة الرابعة بدوري أبطال آسيا للنخبة. وسبق خسارة العين على يد النصر، هزيمة أمام الأهلي المصري بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، بربع نهائي بطولة كأس إنتركونتينينتال. ويحتل فريق العين الإماراتي المركز الأخير في مجموعته بدوري أبطال آسيا للنخبة برصيد نقطة واحدة، وفي الدوري المحلي يملك 8 نقاط بالمركز الثامن.