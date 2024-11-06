الرئيس الـ47 لأمريكا.. ترامب يعود إلى البيت الأبيض

واشنطن : وكالات

حسم المرشح الجمهوري دونالد ترامب انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024، بالفوز على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس بحسب صحيفة ذا هيل الأمريكية.

تمكن ترامب من تجاوز حاجز الـ270 صوتاً من أصوات المجمع الانتخابى، وبعد معركة انتخابية شرسة وملاحقات قضائية لا تزال مستمرة.

بتغلب دونالد على كامالا هاريس، عاد ترامب مجدداً إلى البيت الأبيض، ليصبح الرئيس 47 للولايات المتحدة الأمريكية، ولمدة 4 سنوات تبدأ يناير المقبل.

ترامب: ” أميركا ستدخل عصرا ذهبيا.. سأوقف الحروب

وخاطب الرئيس دونالد ترامب أنصاره من مقر حملته في فلوريدا، صباح الأربعاء، معلنا فوزه بالانتخابات الرئاسية الأميركية. وقال ترامب بخطاب النصر: “أميركا ستدخل عصرا ذهبيا”، مضيفاً بالقول: “حققنا نصرا سيسمح بجعل أميركا عظيمة مرة أخرى”.

الرئيس المنتخب أضاف بالقول: “نفوز في كل الولايات المتأرجحة وسنصل إلى 315 صوتا بالمجمع الانتخابي”، مشدداً على أنه فاز في التصويت الشعبي وفي الولايات المتأرجحة.

وقال ترامب: “سيطرنا على مقاعد مجلس الشيوخ في الولايات المتأرجحة.. سنحتفل بالسيطرة على مجلسي الشيوخ والنواب”.

وكرر ترامب حديثه عن إغلاق الحدود بالقول: “سنغلق الحدود ولن نسمح باستمرار الهجرة غير الشرعية.. سنعيد المهاجرين غير الشرعيين إلى بلادهم”.

وقال ترامب: سنقلب الأمور في أميركا رأسا على عقب وسنفعل ذلك بسرعة، مؤكداً أن “الأميركيين استعادوا السيطرة على بلدهم.. كل فئات المجتمع الأميركي صوتوا لي”.

وأضاف: “سأجعل الجيش الأميركي قويا وسأوقف الحروب.. سنحقق النجاح معا وكانت رئاستي الأولى كذلك”.