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الرئيس الـ47 لأمريكا.. ترامب يعود إلى البيت الأبيض

صحيفة البلادaccess_time5 / جُمادى اﻷولى / 1446 هـ       6 نوفمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

واشنطن : وكالات

حسم المرشح الجمهوري دونالد ترامب انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024، بالفوز على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس بحسب صحيفة ذا هيل الأمريكية.

تمكن ترامب من تجاوز حاجز الـ270 صوتاً من أصوات المجمع الانتخابى، وبعد معركة انتخابية شرسة وملاحقات قضائية لا تزال مستمرة.

بتغلب دونالد على كامالا هاريس، عاد ترامب مجدداً إلى البيت الأبيض، ليصبح الرئيس 47 للولايات المتحدة الأمريكية، ولمدة 4 سنوات تبدأ يناير المقبل.

ترامب: ” أميركا ستدخل عصرا ذهبيا.. سأوقف الحروب

وخاطب الرئيس دونالد ترامب أنصاره من مقر حملته في فلوريدا، صباح الأربعاء، معلنا فوزه بالانتخابات الرئاسية الأميركية. وقال ترامب بخطاب النصر: “أميركا ستدخل عصرا ذهبيا”، مضيفاً بالقول: “حققنا نصرا سيسمح بجعل أميركا عظيمة مرة أخرى”.

الرئيس المنتخب أضاف بالقول: “نفوز في كل الولايات المتأرجحة وسنصل إلى 315 صوتا بالمجمع الانتخابي”، مشدداً على أنه فاز في التصويت الشعبي وفي الولايات المتأرجحة.

وقال ترامب: “سيطرنا على مقاعد مجلس الشيوخ في الولايات المتأرجحة.. سنحتفل بالسيطرة على مجلسي الشيوخ والنواب”.

وكرر ترامب حديثه عن إغلاق الحدود بالقول: “سنغلق الحدود ولن نسمح باستمرار الهجرة غير الشرعية.. سنعيد المهاجرين غير الشرعيين إلى بلادهم”.

وقال ترامب: سنقلب الأمور في أميركا رأسا على عقب وسنفعل ذلك بسرعة، مؤكداً أن “الأميركيين استعادوا السيطرة على بلدهم.. كل فئات المجتمع الأميركي صوتوا لي”.

وأضاف: “سأجعل الجيش الأميركي قويا وسأوقف الحروب.. سنحقق النجاح معا وكانت رئاستي الأولى كذلك”.

الجمهوريون يسيطرون على مجلس الشيوخ الأمريكي

فاز الحزب الجمهوري بالأغلبية في مجلس الشيوخ بعد حصوله على 51 مقعدًا، وذلك مع ظهور النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة الأمريكية والكونغرس بعد إغلاق مراكز الاقتراع في عدد من الولايات، وسط منافسة بين المرشح الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطية كامالا هاريس.
ويمنح هذا الفوز بالمجلس الذي يضم 100 سيناتور الحزب الجمهوري مركز قوة رئيسيا في واشنطن ودورًا مهمًا في تأكيد تعيين أعضاء حكومة الرئيس المقبل فضلا عن تأكيد تعيين أي قاض في المحكمة العليا إذا حدث شغور في مناصب القضاة.
كما حقق الجمهوريون حتى الآن الفوز ب181 مقعدًا في مجلس النواب الذي يسيطرون عليه حاليًا ويترأسه الجمهوري مايك جونسون بينما فاز الديمقراطيون ب151 مقعدًا.
ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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