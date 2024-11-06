التعاون يتخطى “ألتين أسير” برباعية في دوري أبطال آسيا 2

الرياضةالتعاون يتخطى “ألتين أسير” برباعية في دوري أبطال آسيا 2 صحيفة البلادaccess_time5 / جُمادى اﻷولى / 1446 هـ 6 نوفمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد- جدة حقق فريق التعاون الفوز على مضيفه ألتين أسير التركماني، اليوم الأربعاء، بنتيجة 4-0، على ملعب “عشق آباد” بالعاصمة التركمانية ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا 2. سجل موسى بارو الهدف الأول لفريق التعاون في الدقيقة 36، قبل أن يضيف سلطان مندش الهدف الثاني في الدقيقة 40. وعاد موسى بارو ليسجل الهدف الثاني له والثالث لفريق التعاون في الدقيقة 67، قبل أن يختتم أحمد باحسين الأهداف في الدقيقة 88. وكان التعاون قد انتصر في مباراته الأخيرة في المسابقة على ملعبه أمام ألتين أسير بهدفين لهدف ضمن منافسات الجولة الثالثة استحق على إثرها صدارة مجموعته. وبتلك النتيجة، واصل فريق التعاون تصدره للمجموعة برصيد 9 نقاط، بينما ظل ألتين أسير بدون نقاط في المركز الأخير.