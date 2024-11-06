الأخضر الشاب يحصد برونزية بطولة التجمع الآسيوي لكرة المناورة

البلاد- جدة

حصد المنتخب السعودي لكرة المناورة تحت 21 عامًا “فئة الرجال” المركز الثالث في منافسات بطولة التجمع الآسيوي التي اختتمت بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.