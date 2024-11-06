الأخضر الشاب يحصد برونزية بطولة التجمع الآسيوي لكرة المناورة

حصد المنتخب السعودي لكرة المناورة تحت 21 عامًا “فئة الرجال” المركز الثالث في منافسات بطولة التجمع الآسيوي التي اختتمت بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.
وشاركت البعثة السعودية برئاسة صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالعزيز بن محمد آل سعود رئيس الاتحاد السعودي لكرة المناورة، بـ4 منتخبات للفئات “رجال، سيدات، مختلط، وتحت 21 عامًا (رجال)”، حيث خاض منتخب الرجال منافسات أمام منتخبات ماليزيا، وأستراليا، وهونغ كونغ، وسنغافورة، واليابان والهند.
فيما خاض منتخب السيدات منافساته أمام ماليزيا، وأستراليا، وهونغ كونغ، وسنغافورة، واليابان والصين، بينما خاض المختلط مواجهاته أمام ماليزيا، وأستراليا، وهونغ كونغ واليابان، بينما خاض منتخب تحت 21 عامًا منافساته أمام ماليزيا، وهونغ كونغ والهند؛ ليتوج بالميدالية البرونزية والمركز الثالث.
من جانبه، هنأ صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالعزيز بن محمد آل سعود رئيس الاتحاد السعودي لكرة المناورة المنتخب السعودي تحت 21 عامًا على هذا الإنجاز، الذي يؤكد تطور اللعبة في المملكة وفي فترة قياسية شهدت جهودًا كبيرة من الاتحاد السعودي، انطلاقًا من الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة للقطاع الرياضي في المملكة.
وأضاف سمو الأمير سعود بن عبدالعزيز بن محمد آل سعود أن المنتخبات الوطنية حققت العديد من المكاسب في البطولة الآسيوية، تمهد لمشاركة عالمية في المستقبل القريب، مشيرًا إلى أن كرة المناورة حققت قفزات كبيرة خلال الفترة الماضية بعد انتشار قاعدة ممارستها في العديد من مناطق المملكة، ولعل من الفوائد المرجوة من المشاركة الأسيوية هي احتكاك نجوم المنتخبات السعودية في كافة الفئات “رجال وسيدات” مع منتخبات سبقتهم في ممارسة اللعبة، لاسيما في ظل المشاركة المميزة والنتائج غير المسبوقة في منافسات بطولة التجمع الآسيوي.
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