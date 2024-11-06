الرياضة أخضر الطائرة يعبر الأردن في البطولة العربية

الدمام-البلاد

كسب المنتخب السعودي الأول لقاءه الذي جمعه بالمنتخب الاردني بثلاثة أشواط نظيفة في البطولة العربية الـ 23 للرجال المقامة في مملكة البحرين. جاءت نتائج الاشواط 25/21 ، 25/23 ، 25/22 بهذا الفوز يحتل الاخضر المركز الثالث في مجموعته وسيلعب أمام صاحب المركز الثاني في المجموعة الاولى. من جهته اكد ابراهيم آل ابراهيم عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة الطائرة رئيس بعثة المنتخب السعودي الاول في البطولة العربية الـ 23 للمنتخبات العربية للرجال، ان المنتخب قدم مستويات جيدة خلال مجريات البطولة وكان بالامكان تقديم مستوى أفضل ولكن الاصابات اثرت على اداء الفريق، ونأمل ان يوفق الاخضر في مواجهته المقبلة التي بلاشك ستكون صعبة، وثقتنا كبيرة باللاعبين وفوزنا على الاردن سيمنحنا دافعا كبيرا لتقديم أداء افضل؛ بغض النظر عن الفريق المقابل والأهم هو تلافي الاخطاء والتركيز داخل الملعب.